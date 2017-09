in foto: Putu Careen.

Dramma della gelosia a Bali, Indonesia. Un uomo ha infatti tagliato i piedi della moglie davanti ai loro figli dopo aver avuto il sospetto di essere stato tradito. È successo lo scorso giovedì nel villaggio di Canggu. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, Putu Careen, che lavorava come domestica in casa di un ex sportivo australiano, è stata aggredita improvvisamente dal coniuge, che era per giunta ubriaco, davanti agli occhi increduli dei loro ragazzi, di 13 e 9 anni di età, prima di capire la gravità di quanto fatto e allertare i soccorsi. È stato poi arrestato, mentre la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita.

Il datore di lavoro della donna è Rohan Lee, ex lottatore di arti marziali miste di origine australiana. Scioccato dall'accaduto ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Putu a ricevere assistenza medica adeguata. Finora, in soli 3 giorni, sono stati raccolti quasi 60mila dollari che serviranno anche per l'acquisto delle protesi che permetteranno alla donna di camminare di nuovo e per provvedere al sostentamento dei suoi figli. "Non solo questo è uno degli atti di violenza più deplorevoli a cui io abbia mai assistito – ha scritto Lee sui suoi profili social – ma la cosa peggiore è che in Indonesia non vi è alcun tipo di assistenza per chi è vittima di un simile trattamento".