Strappa il velo islamico ad una donna: “Via dal nostro Paese, fottuti musulmani”

Peter Scotter, 55 anni, ha ammesso di aver aggredito una donna in compagnia del figlio di 9 anni all'esterno di un supermercato di Sunderland, in Regno Unito, “con una forza tale da buttarla quasi a terra” ha spiegato l'accusa. Lo ha fatto esclusivamente per motivi razziali e presto sarà condannato.