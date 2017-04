in foto: Norman Stewart ed Elinor Spencer (Machester Evening News).

Si sono scambiati il primo bacio 64 anni fa. Poi la vita li ha allontanati ed entrambi hanno continuato ciascuno per la propria strada. Ma quando si sono rivisti, più di mezzo secolo dopo, si sono resi conto che l'amore che provavano l'una per l'altro non è mai svanito. Così, Norman Stewart, 87 anni, e Elinor Spencer, 86, hanno deciso di coronare il loro sogno con un matrimonio in grande stile. La loro storia sembra, in realtà, più la trama di un film romantico. Come racconta il quotidiano britannico Mirror Online, i due si sono conosciuti ancora bambini, ma subito è scattato un piccolo colpo di fulmine. Erano gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, durante i quali avevano condiviso la paura del conflitto e la gioia della liberazione.

Il primo, innocente bacio è arrivato durante un blackout nel 1947. Poi, la famiglia di Norman ha deciso di trasferirsi lontano e i due si sono dovuti separare, con la promessa di incontrarsi un giorno di nuovo. Intanto gli anni sono passati, ed entrambi hanno preso strade diverse: Elinor ha sposato un ufficiale della Royal Navy, ed anche il suo amico di infanzia è convolato a nozze con un'altra donna prima di emigrare in Canada. Dopo 64 anni, però, il ricordo di quell'amore non era ancora svanito, così si sono ritrovati grazie ad un annuncio pubblicato su un giornale locale. Era il 2011: i due sono diventati amici di penna, scrivendosi tutti i giorni e facendosi compagnia, dato che i loro partner erano morti. Poi l'incontro, seguito dalla decisione di sposarsi.

Il matrimonio è stato celebrato alla fine della scorsa settimana. "La prima cosa che mi ha detto quando mi ha rivista è stata "Dio come sei cambiata", e io non ho potuto fare altro che fargli notare che anche lui non era lo stesso di una volta", ricorda scherzando Eleonor. "Ma abbiamo avuto molto da raccontarci, per cui abbiamo cominciato a parlare e tra un discorso e l'altro abbiamo deciso di convolare a nozze".