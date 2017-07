Una 39enne di Las Vegas che è morta a causa delle lesioni cerebrali provocato dal pestaggio subito dal suo ex fidanzato Christopher Wood, di 41anni. Ciò che più inquieta di questa drammatica storia è che Stella Martinez solo lo scorso gennaio aveva in qualche modo prodotto il tragico epilogo della sua storia con quell’uomo: “Morirò presto se non fate qualcosa", aveva scritto sul proprio profilo Facebook, come riportato dal Sun, riferendosi proprio al fatto che il suo ex compagno aveva nei suoi confronti degli atteggiamenti ossessivi. Il 3 giugno è stata massacrata di botte da quell’uomo. Tre settimane dopo è morta in ospedale.

La coppia era nota alle autorità già da tempo: in un’occasione la polizia era stata costretta ad intervenire per sedare una lite tra i due e a finire in manette era stata proprio Stella Martinez con l'accusa di violenza domestica. La donna in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza, ma stava cercando di uscirne, frequentava una comunità in cui si prodigava anche a dare una mano a chi stava nella sua stessa condizione. Sempre lo scorso gennaio, aveva pubblicato un altro messaggio proprio sulla pagina Facebook di Wood: “Vorrei non averti mai conosciuto, ho fatto tutto per te” aveva scritto prima di accusarlo di “distruggere” la sua vita. Jessica Avras, suocera di Martinez, ha ammesso ai media USA che la donna aveva chiamato diverse volte la polizia, ma che dopo una battaglia legale , gli ufficiali di North Las Vegas aveva presentato l’accusa di violenza domestica proprio contro di lei.