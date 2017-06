50 anni, scozzese, John Bermingham è un pedofilo già condannato a 12 anni di carcere per aver molestato sessualmente dei bambini nel 2001 e per tentata violenza sessuale su una bambina di 11 anni. L’uomo ha provato nuovamente ad adescare due bambine a Falkirk dicendo loro di aver perso una giacca nel bosco e di aver bisogno del loro aiuto per recuperarla. Le due bimbe si sono fidate dell’uomo e lo stavano seguendo tra gli alberi. Deciso, come riporta il Mirror, è stato l’intervento di un vicino di casa delle piccole che si è accorto di quanto stava accadendo e insieme al figlio 16enne ha affrontato il criminale. Viper MacDonald ha prima messo al sicuro le bambine a casa sua, con sua moglie, quindi ha impedito al pedofilo di allontanarsi, mentre suo figlio chiamava la polizia. E così Bermingham è stato arrestato.

Non appena la madre delle due bimbe ha appreso la notizia, ha scritto un messaggio di ringraziamenti nei confronti di quella famiglia che ha salvato le giovanissime: Lui è Viper. L'altra sera Viper e il figlio Brandon di 16 anni hanno salvato le nostre figlie che erano stare prese da un uomo. Ha chiesto all'uomo cosa stesse succedendo e ha mandato le nostre bambine al sicuro dalla moglie. L'uomo è stato quindi trattenuto fino all'arrivo della polizia. Non potremo mai esprimere tutta la nostra gratitudine a lui e alla sua famiglia. Queste sono le persone di cui dovremmo parlare – non della bestia che adesso si trova in prigione!!! Le persone che mettono al centro la sicurezza della propria comunità e non hanno paura di mettere in dubbio una situazione che sembra sbagliata. Siamo molto grati per quello che avete fatto ieri. Shelleyey, Viper e Brandon – Siete fantastici”.