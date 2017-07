È salito a tre il bilancio delle vittime palestinesi degli incidenti avvenuti oggi a Gerusalemme est. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Maan una delle tre vittime è un ragazzo di diciassette anni, Mohammed Mahmud, ferito durante duri scontri con la polizia e deceduto dopo il ricovero in un ospedale di Ramallah. La seconda vittima è Muhammad Abu Ghannam: il suo corpo è stato prelevato dalla famiglia dall'ospedale Muqassed per impedire che fosse preso in custodia dalle autorità israeliane. Hamas ha pubblicato un poster di elogio alla sua figura. Il terzo palestinese ucciso, da quanto si apprende, è stato colpito al petto da un proiettile israeliano nel rione di Abu Dis.

Scontri anche in Cisgiordania.

Sarebbero centinaia le persone rimaste ferite da proiettili di gomma o intossicate da gas lacrimogeni. Alla periferia nord di Gerusalemme, nel rione di a-Ram, anche un bambino di sette anni è rimasto intossicato da gas lacrimogeni, mentre era tra le braccia del padre. Secondo fonti palestinesi le sue condizioni sarebbero gravi. Scontri fra dimostranti e reparti dell'esercito sono in corso anche in Cisgiordania a Hebron, Betlemme, Ramallah e Tulkarem. Stasera, fa sapere la Maan, il presidente palestinese Abu Mazen parlerà alla Nazione.

Spianata delle Moschee vietata ai musulmani sotto i 50 anni.

La tensione è alta nei pressi della Spianata delle Moschee – teatro la settimana scorsa di un attentato contro un gruppo di poliziotti israeliani – dopo la decisione delle autorità dello Stato ebraico di permettere l'ingresso nel luogo sacro esclusivamente alle persone con più di cinquant'anni di età. Dopo l’attentato della scorsa settimana il governo israeliano ha deciso anche di installare dei metal detector all'ingresso del sito, misura aspramente contestata dai palestinesi che per protesta hanno deciso di radunarsi a pregare all'esterno della spianata.