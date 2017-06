Potrebbe essere una giornata molto calda sul fronte dei trasporti quella di venerdì per chi è costretto a muoversi in Italia. Per il 16 giugno infatti è previsto uno sciopero generale dell’intero settore trasporti indetto da diverse sigle sindacali e che avrà ripercussioni sia sul trasporto aereo, sia su quello su gomma che su quello su rotaia. Già dalla serata di giovedì infatti saranno a rischio treni e aerei, poi toccherà agli autobus del trasporto pubblico. Alla protesta nazionale indetta dai sindacati di base Cub-Sgb,Usi-Ait, Cobas Lavoro privato a "difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore", si aggiungeranno infatti ulteriori proteste a livello locale. "Purtroppo sarà un venerdì nero per i trasporti. Noi abbiamo cercato di far ragionare, ma ci saranno difficoltà" ha ammesso anche il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio.

Lo sciopero nazionale dei trasporti avrà modalità che variano per settore e da città a città. Per quanto riguarda i treni, i lavoratori del settore che aderiranno si asterranno a partire dalle 21 di giovedì e fino alle 21 di venerdì in tutte le Regioni ad eccezione di Piemonte e Valle d'Aosta. Trenitalia pubblicherà la lista dei treni cancellati sul proprio sito e garantisce la circolazione delle Frecce e dei collegamenti tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Anche Trenord garantisce i collegamenti delle stazioni di Milano Cadorna e Milano Centrale con l’aeroporto di Malpensa. Mentre Italo ha pubblicato una lista dei treni garantiti nelle due giornate di agitazione. Per quanto riguarda la circolazione dei convogli regionali, come sempre dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 di venerdì è garantita la circolazione.

Per quanto riguarda invece il trasporto aereo, lo sciopero promosso da Cub e Cobas partirà dalle 00:01 di venerdì e proseguirà per tutta al giornata fino alle 23:59, mentre la protesta indetta da Usb Lavoro privato, che invita il personale navigante e di terra di tutte le compagnie che operano in Italia ad astenersi dal lavoro, andrà dalle 10:00 alle 23:59. Protesta anche il personale navigante di Alitalia aderente a Confael Assovolo dalle 10 alle 14. A livello locale inoltre scioperano i dipendenti di alcune aziende degli aeroporti. Opereranno regolarmente i voli in programma nelle fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Disagi infine anche per chi usa bus, tram e metropolitana. A Roma interessata sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle) che le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di base servizio regolare solo nelle ore di garanzia e cioè fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Nella Capitale ci sarà però anche l’agitazione di 4 ore indetta dal Sul che sarà dalle 11 alle 15. A Milano invece interessata l'Atm i cui mezzi viaggeranno solo fino alle 8,45 e dalle 15 alle 18. A Bologna possibili ripercussioni sui servizi di bus e treni Tper dove ci asrà garanzia solo fino alle 8.30 e dalle 16.30 fino alle 19.30. A Firenze invece sciopero dalle 15,15 alle 19,15 per i bus Ataf.