Colpo di scena nella tragica vicenda di Valentina Pitzalis, la giovane donna sarda salvatasi miracolosamente dall'incendio in cui morì suo marito: la giovane donna è accusata ora di aver causato la morte del consorte, l'operaio Manuel Piredda. Il caso è stato riaperto a seguito di un esposto dai familiari di Piredda. La giovane donna ha commentato la notizia dell'accusa a suo carico dal Lido di Venezia, dove era ospite alla conferenza stampa di presentazione nello spazio della Regione Veneto del docu-film contro il femminicidio, ‘Futuro e' donna', scritto da Francesca Carollo, con la regia di Jo Squillo. Valentina. La giovane, il cui volto porta i segni delle fiamme, è infatti diventata il simbolo della lotta alla violenza sulle donne da quando la prima indagine ha decretato che fosse stato suo marito a tentare di ucciderla, dandole fuoco.

I fatti risalgono a sei anni fa, quando il 17 aprile 2011, Manuel Piredda fu estratto carbonizzato dal terribile incendio che bruciò l'abitazione in cui viveva con la moglie a Bacu Abus, nel Sulcis. Fu lei, fin dal primo momento, ad accusare Piredda: "Voleva uccidermi, mi ha cosparso di benzina e mi ha dato fuoco", versione che fu contestata sin dal primo momento dai genitori del giovane muratore, Roberta Mamusa e Giuseppe Piredda, che attraverso il loro legale, l'avvocato Gianfranco Sollai, in questi anni, hanno lottato per la riapertura del caso.

"C'è stata tanta sofferenza in questi anni per tutto il fango buttato su Manuel – dice la madre davanti alle telecamere del Tg3 Sardegna – Per sei anni lo hanno chiamato ‘mostro', ma ora siamo tra virgolette soddisfatti, anche se per noi e' comunque molto doloroso. Ci fa tanto male il solo pensare che ci sarà l'autopsia, anche se sappiamo che il corpo di nostro figlio potrebbe essere riesumato". Manuel e Valentina avevano da tempo problemi coniugali che li avevano condotti alla separazione, tanto che i genitori del muratore affermano di essersi sempre opposti a quel matrimonio proprio per il rapporto conflittuale dei due. "Abbiamo fatto di tutto perché non si sposassero – conferma papà Giuseppe, – Bisticciavano anche molto: mio figlio l'aveva anche mandata via, ma poi dopo un po' di giorni era tornata".

Dal Lido di Venezia, Valentina Pitzalis ha commentato: "La famiglia del mio ex marito è riuscita dopo sei anni a far riaprire il caso e si è venuto a sapere perché il loro avvocato ha divulgato la notizia. Ma a me non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale, l'ho saputo dai giornali. Naturalmente porterò le prove in mio favore". "Alla conferenza stampa erano presenti anche che Laura Roveri, la donna che ha subito 16 coltellate dal suo ex, e due onorevoli Mariano Rabino e Gabriella Giammanco, "che hanno detto – riporta l'ufficio stampa del documentario, Gianni Muciaccia – di voler fare un'interpellanza al Ministro della Giustizia Orlando perché faccia un'indagine seria su quanto sta succedendo".