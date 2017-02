Vincent Bolloré, finanziere bretone numero uno del colosso francese Vivendi, è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di aggiotaggio nella scalata del gruppo a Mediaset. Il provvedimento arriva dopo l'esposto presentato da Fininvest, in seguito all'operazione di Vivendi che lo scorso dicembre, avviando una scalata ostile, era arrivata a controllare quasi il 30 percento dei diritti di voto di Mediaset. A riportare la notizia sono i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica. In particolare, secondo quanto scrive il Corriere, l'indagine è partita in seguito a un esposto della Fininvest alla Consob, all'Agcom e alla Procura, dove si ipotizzava che il gruppo francese avesse creato le condizioni per “far scendere artificiosamente il valore del titolo Mediaset” per poi scalare “a prezzi di sconto”. Il riferimento è alla rottura delle trattative la scorsa estate per l'acquisto del 100 per cento di Mediaset Premium da parte di Vivendi.

A dicembre Berlusconi diceva Berlusconi: “Ci hanno fatto un ricatto, un’estorsione” – In poche settimane lo scorso dicembre il gruppo francese era arrivato a controllare il 28,8 percento del capitale del Biscione. Dopo l’esposto degli italiani, i pubblici ministeri milanesi hanno sentito in due occasioni il finanziere tunisino Tarak Ben Ammar, considerato molto vicino sia Bolloré sia a Berlusconi. “Ci hanno fatto un ricatto, un’estorsione: di fronte a questa scalata ostile pensiamo di resistere, e crediamo che la magistratura debba dare seguito alle nostre cause, i giudici devono darci ragione”, aveva detto Berlusconi nel dicembre scorso. Anche il governo lo scorso dicembre era intervenuto a proposito della scalata dei francesi al gruppo italiano parlando di un tentativo, del tutto inaspettato, “di scalata ostile a uno dei più grandi gruppi mediatici italiani”.