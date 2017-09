Aveva trasformato la caserma della guardia di finanza in un set per film porno. Aveva organizzato telecamere per riprendere il sesso che faceva con ragazze consenzienti. A finire in guai seri è un giovane e aitante finanziere di stanza a Sanremo, ne dà notizia La Stampa di oggi. In almeno un paio di occasioni, ma si sospetta siano state di più, l'uomo aveva portato in segreto, a notte fonda, donne negli uffici di lavoro. Aveva sistemato le scrivanie e filmato le sue performance insieme alle sue partner.

Il militare si è tradito da solo facendosi scoprire in un modo abbastanza ingenuo. In pratica ha scaricato due filmati di due diversi incontri sul computer dell'ufficio, dimenticandoseli poi sul desktop, dove sono stati trovati dai suoi colleghi, facendo emergere lo scandalo che ha travolto la piccola città ligure.

Non è chiaro quale fosse il fine della registrazione di questi film porno, se sarebbero poi stati messi in vendita o semplicemente pubblicati on line. Quello che è certo, è il mare di guai in cui si è messo il finanziere. La Finanza ha avviato le procedure per punire l'azione del militare, definita "scellerata", e "gravissima". E' stato subito aperto un procedimento disciplinare, con immediato cambio di incarico e avvio della procedura di trasferimento in un'altra sede. A sua volta la Procura militare ha aperto un fascicolo per quanto riguarda la parte penale e che potrebbe portare fino al congedo e a una condanna.