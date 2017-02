Si sa che per il giorno di San Valentino ristoranti e locali in genere ogni anno tentano di escogitare qualche trovata più o meno originale per attirare le coppie nella giornata degli innamorati, ma l'idea del colosso del fast food Burger King sembra andare al di là di ogni aspettativa. Per il 14 febbraio infatti la sezione israeliana dell'azienda ha deciso di preparare un menù molto particolare in una confezione simile a quella dei menù per bambini ma riservato esclusivamente alle coppie adulte e con un regalo extra: un sexy toy.

L'Adult Meal, così come è stato ribattezzato il particolare menù, sarà venduto solo ed esclusivamente nella giornata di San Valentino e solo dopo le 18, ovviamente a clienti adulti che lo chiederanno. Del resto quando si fanno progetti per San Valentino la maggior parte delle coppie non considererebbe Burger King come un'opzione valida per una serata romantica. Per questo il dipartimento israeliano del gruppo ha deciso di lanciare la simpatia idea che, come rivela adweek, è al cento di una campagna pubblicitaria ad hoc.

"I piccoli fino ad ora hanno avuto il loro menù per bambini. Ma per quanto riguarda gli adulti? Non dovrebbero avere anche loro il menù esclusivo? Almeno a San Valentino?" Chiede la catena nello spot. Nella confezione troveranno spazio due pacchi di biscotti al cioccolato, due porzioni di patatine fritte, due birre e un "giocattolo romantico per adulti". La natura di quest'ultimo però non è stata rivelata anche se il video promozionale di Burger King Israele ci dà alcuni suggerimenti mostrando una scatola da asporto con una maschera per gli occhi, un piumino e un massaggiatore del cuoio capelluto.