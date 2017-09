Brutte notizie per chi si appresta a viaggiare con Ryanair. La compagnia aerea irlandese infatti ha annunciato che estenderà il programma di cancellazione dei voli, previsto inizialmente soltanto per sei settimane, fino a marzo del 2018. Ai duemila voli cancellati entro la fine di ottobre, quindi, si aggiungeranno ora altre cancellazioni che coinvolgeranno almeno altri 400mila passeggeri. In precedenza Ryanair aveva già deciso di lasciare a terra 315mila passeggeri.

In un comunicato, la compagnia aerea low cost ha precisato che si tratta di un piano di rallentamento della crescita prevista per la stagione invernale e che le cancellazioni proseguiranno anche dopo marzo ma a ritmo meno intenso. Fino a tutto marzo, infatti, Ryanair farà volare 25 aerei in meno sui suoi 400 totali, mentre a partire da aprile questa riduzione si modererà all'equivalente di 10 velivoli. Nel piano di riduzione dei voli infine prevista la sospensione di 34 rotte durante l’inverno.

La compagnia ha assicurato di aver già comunicato la novità via email a tutti i clienti che hanno già acquistato il biglietto e che si vedranno cancellare i voli, offrendo loro la possibilità di ottenere un rimborso o di essere ricollocati su un volo diverso. Per loro inoltre ci sarà "un buono da 40 euro per tratta per permettere loro di prenotare, a ottobre, un volo con Ryanair tra ottobre e marzo 2018", come offerto "anche ai 315 mila passeggeri i cui voli sono stati cancellati tra settembre e ottobre".

Ryanair ha spiegato che riducendo il numero dei propri voli sarà possibile "eliminare ogni rischio di ulteriori cancellazioni, perché un rallentamento della crescita crea molti aerei ed equipaggi di riserva nelle 86 basi" della compagnia aerea. "Elimineremo i rischi di nuove cancellazioni e provvederemo ad assumere i piloti necessari tra ottobre, novembre e dicembre", hanno precisato dalla compagnia.