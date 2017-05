Un manoscritto inedito che racconta la storia del papà di Harry Potter è stato rubato. La storia, ambientata tre anni prima della nascita di Harry Potter, scritta da J.K.Rowling è stata derubata, assieme a dei gioielli, in una rapina a Birmingham, nel Regno, nella seconda metà dello scorso aprile.

Il piccolo racconto, di meno di mille parole, era stato scritto da J.K. Rowling per un'asta di beneficenza i cui proventi sono poi andati alla English Pen, l'associazione che supporta la libertà degli autori. Venduta per 25mila sterline, la storia racconta una sorta di prequel in cui viene narrata la storia del papà del maghetto campione di incassi in libreria e al cinema, James Potter.

La storia racconta le avventure del padre James Potter e di Sirius Black, dei loro guai con un poliziotto e di una fuga con le scope, parla di bacchette magiche e incantesimi.

La notizia del furto è stata resa nota solo oggi, dalla polizia di West Midlands. Paul Jauncey, investigatore che sta lavorando sul caso, si è appellato su Twitter ai fan di Potter per chiedere a chiunque avesse notizie, ricevesse offerte, o venisse a conoscenza del luogo dove si trova il manoscritto, di contattare la polizia.

J.K. Rowling, l'autrice di tutta la saga di Harry Potter, di solito schiva sui social, ha lanciato il suo appello via Twitter: "Per favore, se ve lo offrono, non compratelo".