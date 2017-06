Uno scenario pompeiano a Roma. Nuovi ritrovamenti archeologici nei lavori della Metro C. Lunedì 26 giugno alle ore 11, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la Soprintendenza speciale di Roma – Archeologia belle arti e paesaggio presenteranno all'ingresso del cantiere Metro C di Largo Amba Aradam, angolo via della Ferratella, i nuovi sensazionali ritrovamenti archeologici che già fanno parlare di un vero e proprio "scenario pompeiano a Roma".

Una piccola Pompei affollerebbe i sotterranei di quella che sarà la prima stazione dell'arte della Capitale. I ritrovamenti saranno presentati in conferenza stampa lunedì alle ore 11, che agigungeranno altri fondamentali tasselli ai ritrovamento dell'anno scorso, quando fu scoperta una caserma romana da 39 stanze risalente al II sec. d.C (Adriano Imperatore), ad appena 9 metri sotto viale Ipponio.

Una "caserma castra" si ritroverebbe proprio sotto la fermata Amba Aradam della Metro C, una delle scoperte archeologiche nella città di Roma più importanti da oltre un decennio, da quando cioèsi scava per realizzare la Metro C, una delle opere pubbliche più attese dai romani, la cui infinita gestazione è causa di diverse polemiche politiche, oltre che di continue discussioni tra romani e cittadini che affollano i mezzi di trasporto della Capitale.

La ‘piccola Pompei', il cui scenario nelle cavità dell'Antica Roma sarà presentato lunedì 26 giugno al cospetto di Francesco Prosperetti, soprintendente, Simona Morretta, responsabile scientifico dello scavo, Pasquale Cialdini, amministratore unico Roma Metropolitane e Mauro D’Angelo, direttore generale Metro C. La zona alle pendici meridionali del Celio è, secondo quanto evidenziato dalla Soprintendenza in passato, ad alta concentrazione di alloggiamenti militari di età imperiale.