Castigliano ha detto addio oggi a Marco Vagnarelli e Paola Tommasini, 44 anni lui e 46 lei, entrambi morti all’Hotel Rigopiano, travolto da una slavina costata la vita in totale a 29 persone. Durante i funerali della coppia marchigiana, il parroco della Chiesa di Sant’Egidio Tiziano Napoletani ha fatto fatica a trattenere la sua rabbia per quanto accaduto. “Non si può morire di turbina, la nostra parrocchia di Castignano ce l'ha e non stiamo ai piedi del Gran Sasso. Chiedo con tutto il cuore a chi di dovere: questi soldi, ma subito, spendiamoli per le cose che servono, non sciupateli, non ve li magnate”, ha detto il prete durante la messa in una chiesa stracolma. “Due morti inutili – ha aggiunto parlando di Marco e Paola – basta, siamo stanchi”. Nell'omelia quindi don Napoletani ha chiesto che queste due morti “siano le ultime”. “Servono gli aerei da guerra? Benissimo – ha detto durante la messa -, ma non facciamoci mancare quello che serve per il nostro bene comune, questo vi chiedo. Come un buon padre di famiglia che acquista tutte le cose di cui la famiglia ha bisogno, così chiedo a chi di dovere spendeteli ‘sti soldi, non sciupateli, non ve li magnate”.

L'ira del parroco: "Facciamo schifo" – Quindi il parroco ha ammesso di aver avuto in questi giorni “una rabbia impressionante” e di contenersi “perché so che la rabbia non è un sentimento cristiano”, però – ha insistito – “tante famiglie sono stanche di vedere i propri figli morti per niente”. “Chiedo a questo padre che ci governa, non lo so.., a Dio, lui fa tutto, ma ‘aiutati che dio ti aiuta' si dice. Allora – ha proseguito emozionato -, aiutiamoci per favore, ve lo chiedo in ginocchio, spendiamo questi soldi. L'altro giorno ho sentito che c'è un parco macchine dove ci sono non si sa quanti mezzi della protezione civile fermi per la burocrazia. Facciamo schifo! Oltre ad una parola di speranza che vi chiedo, perché il Vangelo ce lo dice, una parola di conforto perché il Signore ci sta sempre vicino” ma “aiutati che dio ti aiuta', aiutateci, questo vi chiedo, aiutateci”.

Lutto cittadino a Castigliano – Hanno partecipato, tra gli altri, ai funerali della coppia marchigiana il prefetto di Ascoli Piceno Rita Stentella, il presidente della Provincia Paolo D'Erasmo e la vice presidente della Regione Marche Anna Casini. Il sindaco Fabio Polini ha proclamato il lutto cittadino, i negozi sono chiusi con le serrande abbassate. Tra i fiori giunti in chiesa anche la corona del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Marco, operaio della Whirlpool di Comunanza, e Paola, barista all'Autogrill, sono stati descritti dai parenti come una coppia molto unita. Erano andati all'Hotel Rigopiano per una breve vacanza.