Alcuni prodotti con marchi Galaxy e Maltesers Teasers distribuiti da Mars nel Regno Unito e in Irlanda sono stati ritirati oggi dalla vendita a causa della "potenziale presenza di salmonella". I batteri potrebbero aver contaminato i dolciumi in questione tramite alcuni ingredienti. Food Standards Agency precisa che il richiamo riguarda le confezioni di confetti ricoperti di cioccolato Galaxy Milk e Galaxy Minstrels e altri prodotti della linea Galaxy (Counters, Malteasers Teaserse) la cui scadenza è 6 o 13 maggio 2018.

"Nel corso dei test di routine, abbiamo intercettato la possibile presenza di salmonella negli ingredienti utilizzati per fare alcuni dei nostri prodotti Galaxy fra cui le barrette Smooth Milk Chocolate, Ministrels, Counters e Teasers" si legge nella nota. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per la sicurezza alimentare e con i nostri clienti per garantire che i prodotti interessati non siano più disponibili sul mercato”, ha dichiarato Mars. Chi ha acquistato quei determinati prodotti dovrebbe contattare il call center di Mars per “ritorni e rimborsi”. Il problema, va detto, non riguarda i prodotti Mars venduti in Italia.

Già lo scorso anno il colosso Usa dei dolciumi era stato costretto ritirare alcuni prodotti. In particolare delle barrette al cioccolato prodotte in Olanda e distribuite in 55 Paesi, Italia compresa, dopo che un consumatore aveva trovato un pezzo di plastica in un prodotto. La decisione riguardava le barrette Snickers, Mars, MilkyWay Minis e le scatole di dolciumi misti Celebrations.