Si sarebbe tagliato il pene in carcere con un rasoio passatogli direttamente dai secondini. Peter Smith, 55enne, è stato trovato in un lago di sangue, agonizzante, all’interno di una cella del penitenziario di Manchester (Strangeways). I medici lo hanno sottoposto ad una delicata operazione chirurgica di ben 26 ore per salvarlo. Ora la sua famiglia chiede risposte su come l’uomo abbia potuto compiere un gesto autolesionistico tanto sconsiderato all’interno delle mura di un carcere.

Soprattutto vogliono capire come Peter, ex soldato, padre di cinque figli, si sia procurato quel rasoio usa&getta col quale ha trovato la morte. "È disgustoso. La prigione non ha fatto nulla per mio padre. Come fa un rasoio ad arrivare in una cella?” si chiede il figlio William, 27 anni. Suo padre è stato arrestato il 7 luglio, sospettato di possesso di armi da fuoco e per reati di droga. Il giorno seguente ha provato a tagliarsi i polsi in una stazione di polizia. È apparso in tribunale il 10 luglio, dove poi è rimasto in custodia. Ma cinque giorni dopo è stato trasferito nel carcere di Manchester. "È andato nelll'ala per i prigionieri vulnerabili" disse William. "Devono essere controllati ogni mezz'ora o ogni ora. Ma è evidente che le cose non sono andate così”.

Peter è stato trasportato al Royal Infirmary di Manchester dove è stato sottoposto a due interventi, durati complessivamente 26 ore. “Mio padre non avrebbe dovuto essere lì, quando lo siamo andati a trovare in ospedale si è messo a piangere. Io non l’avevo mai visto piangere in vita mia” continua William. “Ora vogliamo che i responsabili paghino per quello che è successo”.