"La vita fa schifo". Sono state queste le ultime parole pronunciate dalla ragazzina di 12 anni che ieri si è tolta la vita gettandosi nel vuoto da un palazzo dell'entroterra genovese. Quelle parole sono state ascoltate dagli inquirenti ed erano contenute in un file audio destinato ai compagni di classe della ragazza, a quegli amici rivisti due giorni prima tra i banchi della scuola appena ricominciata. Dopo aver registrato quel messaggio di addio la 12enne ha preso una sedia, l'ha avvicinata alla finestra e si è lasciata cadere per oltre venti metri. A motivare il suo gesto estremo probabilmente la sofferenza per la separazione dei genitori, o forse la solitudine covata per mesi nel suo cuore. "La vita fa schifo", dice la piccola, talmente schifo da decidere di chiuderla, per sempre.

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti. La giovane era rimasta sola in casa: la mamma, infermiera, era uscita per recarsi a lavoro così come il fratello più grande. E' in quel momento che la 12enne registra l'audio, scrive su un biglietto il pin per sbloccare il cellulare e li appoggia sul comodino. Poi spalanca le finestre, sale su una sedie e si getta nel vuoto. Mai aveva riferito del suo malessere alla madre, al fratello o ai suoi compagni. Soffriva in silenzio.

Il suo corpo è stato notato riverso per terra da un passante. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, anche se ormai non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri che per tutta la giornata di ieri hanno sentito i familiari e gli amici. Non c'erano stati episodi di bullismo nella vita della giovanissima. Gli inquirenti ipotizzano che la separazione dei genitori, avvenuta quattro anni fa, abbia scosso la bambina. Un trauma silenzioso che forse si rinnovava ogni giorno vedendo la normalità della vita dei compagni e degli amichetti.