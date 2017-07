In attesa del Premio Strega 2017 che sarà nominato stasera, intanto, c'è una prima vincitrice. È la scrittrice tedesca Jenny Erpenbeck, che con il romanzo "Voci del verbo andare" (Sellerio) si è aggiudicata il Premio Strega europeo. Bisognerà attendere stasera per conoscere il vincitore o la vincitrice dell'edizione 2017 del più prestigioso premio letterario italiano. Stasera, infatti, torna nella consueta cornice al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, la premiazione degli "Amici della domenica" al miglior libro di quest'anno pubblicato da autori italiani.

Gli autori in cinquina.

Alla prima votazione, per definire la cinquina finalista, primo con 281 voti è stato Paolo Cognetti con "Le otto montagne", edito da Einaudi, seguito con 177 voti da Teresa Ciabatti con "La più amata", edito da Mondadori, e da Wanda Marasco con "La compagnia delle anime finte" (Neri Pozza), con 175 voti. E ancora: Matteo Nucci con il suo romanzo edito da Ponte delle Grazie "È giusto obbedire alla notte" e infine Alberto Rollo con "Le cento vite di Nemesio" (edizioni E/O).

Premio Strega Giovani.

Intanto, il favorito per la serata di stasera, Paolo Cognetti, con il suo "Le otto montagne" (Einaudi) è già stato nominato qualche settimana fa il vincitore della IV edizione del Premio Strega Giovani. Il romanzo dello scrittore milanese classe 1978 è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in rappresentanza di 50 licei e istituti tecnici in Italia e all’estero, dalla Germania alla Romania, dalla Francia al Belgio. Gli studenti hanno letto le dodici opere concorrenti al Premio Strega 2017e inviato il loro voto individualmente.

Sul podio dei libri più votati dai giovani, anche "Le cento vite di Nemesio" (e/o) di Marco Rossari e "Le notti blu" (Perrone) di Chiara Marchelli.