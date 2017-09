Per 67 anni Jon Entwistle non ha saputo di avere una sorellastra, la stessa donna che ha incontrato sabato scorso e con cui ha trascorso cinque giorni in cui ha ricostruito le vicende del proprio passato. Jon è un pensionato di 74 anni che vive ad Ampleforth, nel Yorkshire del nord, nel Regno Unito. Il passato prova ad emergere quando Jon ha appena 20 anni e riceve una telefonata da un uomo con l'accento canadese: "Tua madre vuole farti sapere che ti vuole bene". Un messaggio che l'uomo liquida come uno scherzo, ma che solo oggi sa essere stato riferito da Cyril Penn, padre della sua sorellastra.

Jon aveva tre anni quando suo padre divorzia dalla madre e ottiene la custodia completa del piccolo. Vive in Canada, ma, finita la relazione tra i genitori, suo padre lo porta in Inghilterra e sposa un'altra donna, Irene. Per tutelare la sua seconda moglie e lo stesso figlio decide di tenere il segreto e di non parlargli mai del divorzio e dell'esistenza della madre biologica. Quest'ultima sposa anch'ella un altro uomo, da cui ha Christine Kitteringham. Nel 2013 Jon riceve una lettera da un cugino la cui esistenza apprende in quel momento, Glenys Swatman. Racconta Entwistle, padre con un figlio e nonno con tre nipoti, che "era il novembre del 2013 quando il postino arriva con una lettera. Pensando si trattasse di qualcosa che avesse a che fare con i soldi, lascio che mia moglie la legga". "Leggi qui", fa la moglie e da allora, spiega ancora Jon, "il mio mondo è stato completamente scosso".

Jon e Christine si incontrano finalmente alla stazione ferroviaria di York e trascorrono cinque giorni insieme. "Entrambi i miei genitori – spiega la signora Kitteringham – stavano cercando di contattare Jon da diversi anni". Quando però l'elemento mancante della loro famiglia è stato ritrovato, la madre era già morta. "Penso si sia sempre rammaricata di averlo lasciato – spiega ancora la sorellastra di Jon -. Lo stava cercando almeno dal 1954". Del resto, seguita la donna, "il padre di Jon bloccò ogni contatto… era stato un divorzio piuttosto tempestoso". "Mio padre è morto nel 1992 all'età di 80 anni – spiega Jon – e la sua seconda moglie Irene ci ha lasciati pochi anni prima, nel 1987 all'età di 86 anni".

L'incontro tra i fratellastri è stato intenso. La signora Kitteringam spiega che "sono stata in grado di rispondere a tante domande poste da Jon". L'allontanamento del figlio "era un grosso buco nel cuore di mia madre che non si è mai chiuso completamente, quindi spero che lei sappia, ovunque sia".