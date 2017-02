in foto: Caos davanti all'aeroporto di Amburgo dopo l'evacuazione dello scalo (Twitter).

Sono almeno 50 le persone rimaste intossicate nell'aeroporto Plaza di Amburgo, in Germania. Secondo i primi accertamenti, ciò sarebbe dovuto ad una sostanza tossica sospetta e ignota, che sarebbe uscita dagli impianti di climatizzazione dei terminal 1 e 2, nell'area dei controlli di sicurezza. I soggetti colpiti hanno accusato problemi alle vie respiratorie, tosse e occhi rossi e lacrimanti, e sono state trasferite immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino in via precauzionale. Come riporta il quotidiano locale Die Welt, citando fonti della polizia, lo scalo è stato subito evacuato e chiuso al pubblico e nuovamente riaperto dopo circa un'ora. Il traffico aereo risulta ancora interrotto.

