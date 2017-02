È stata una scena orribile quella che si sono trovati di fronte passeggeri e personale ferroviario la scorsa notte alla stazione di Brindisi. Un uomo di 30 anni che era appena sceso da uno dei convogli notturni diretti a sud è stato improvvisamente travolto dallo stesso treno che stava ripartendo dallo scalo pugliese in direzione di Lecce. Un impatto violentissimo che solo per pura fortuna non è costato la vita all'uomo che però è rimasto gravemente ferito. Il protagonista del drammatico incidente, il trentenne Eric Ehimhandre, di nazionalità nigeriana e residente a Trepuzzi, nel Salento, con regolare permesso di soggiorno, infatti ha perso la gamba e il braccio destro, maciullati sotto le rotaie.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, che è giunta sul posto dopo l'allarme e ora si sta occupando dell'inchiesta, il passeggero nella notte di domenica, intorno a mezzanotte, era sceso dal treno su cui si trovava, l'ultimo regionale della giornata sulla tratta Bari-Lecce, per fumarsi una sigaretta sul marciapiede in attesa che il convoglio ripartisse quando è avvenuto l'incidente. Purtroppo il 30enne si sarebbe accorto in ritardo che il convoglio stava ripartendo così all'ultimo momento avrebbe tentato di salire a bordo aggrappandosi alle porte ormai chiuse ma sfortunatamente ha perso l'equilibrio ed è caduto finendo con la parte destra del corpo tra treno e binari.

Gli altri passeggeri hanno fatto scattare l'allarme e il convoglio si è fermato ma purtroppo non è stato possibile salvare braccio e gamba dell'uomo. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, l'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata nella stessa struttura sanitaria.