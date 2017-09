Lo scorso febbraio una coppia è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso di un Domino’s di Scarborough, nel North Yorkshire, mentre si è lasciata andare a un rapporto sessuale nell’attesa della pizza. I due – Daniella Hirst, 28 anni, e Craig Smith, 31 – non ci hanno pensato due volte a fare sesso in pubblico mentre aspettavano per mangiare, anche se a pochi metri da loro c’erano diversi dipendenti della pizzeria al lavoro. I due fidanzati hanno fatto sesso orale e poi si sono appoggiati al bancone per avere un rapporto completo, il tutto mentre i ragazzi della pizzeria lavoravano davanti a loro. Il video catturato dalle telecamere di sorveglianza della pizzeria è stato caricato da qualcuno su internet e ha fatto il giro del web tanto che alla fine i due ragazzi hanno deciso di uscire allo scoperto fornendo ai giornali i loro nomi. All’epoca spiegarono anche di non essere pentiti per quello “spettacolo” e che amavano farlo in luoghi strani.

“Sono molto aperta sui luoghi dove fare sesso, anche pubblici, amo l’emozione in cui si può rimanere intrappolati. Ma ovviamente non ho mai pensato di farmi prendere in questo modo e finire su Internet”, raccontò lei ai media britannici. Ma alla fine i due giovani sono finiti in tribunale, accusati e ritenuti colpevoli di atti osceni in luoghi pubblici. Secondo quanto si legge sui media locali, il ragazzo non ha partecipato all’ultima udienza del processo – durante il quale il video di 18 minuti del Domino’s è stato mostrato a tutti – perché già in carcere per un’altra questione mentre la fidanzata ha assistito all’udienza. Quanto da loro compiuto è stato definito “offensivo e osceno” dalla Corte, che arriverà a una sentenza nei prossimi giorni. L’avvocato ha cercato di difendere la coppia affermando che i due avevano bevuto molto per festeggiare il compleanno di Craig e che comunque, sebbene avessero fatto sesso in un luogo pubblico, non erano stati “sfacciati”.