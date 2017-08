Attacco armi in pugno contro la chiesa cattolica di St.Philips a Ozubulu, nella zona di Eksugo in Nigeria. Un commando costituito da diverse unità ha assaltato una cappella in Anambra, provincia nel sud est dello stato africano. La strage è avvenuta durante la messa del mattino. Secondo le prime testimonianze gli assalitori hanno prima colpito una persona e poi hanno fatto fuoco contro tutti i fedeli. Sotto i colpi di kalashnikov sarebbero rimaste uccise circa venti persone, oltre cento i feriti.