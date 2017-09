Un ragazzino di appena 13 anni ha riportato gravi ferite e lesioni importanti ai testicoli dopo aver fatto una bravata del tutto senza senso: stava viaggiando a bordo di un treno della metropolitana di New York insieme a degli amici quando ha deciso – chissà per quale ragione, ma molto probabilmente nessuna – di scendere al volo in prossimità di una stazione, quella di Neptune Avenue. A quanto pare, per la precisione, mentre il convoglio era ancora in movimento il giovane si sarebbe arrampicato su una balaustra "antisuicidi" e l'avrebbe letteralmente cavalcata, finendo però per urtare con i testicoli contro numerosi "ostacoli". Da qui le lesioni gravissime, ce molto probabilmente non gli consentiranno in futuro di avere figli. Una bravata insensata che è costata al ragazzo, di soli 13 anni, decisamente moltissimo.