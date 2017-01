Il suo libro si chiama “Siete pazzi a mangiarlo!” e sulla copertina c’è la foto di un carrello del supermercato completamente vuoto. E in effetti così viene voglia di lasciarlo quel carrello dopo aver letto quanto scrive l’ingegnere agroalimentare Christophe Brusset, venti anni di esperienza nel settore acquisizione/vendite tra spezie, carne, yogurt e altri alimenti. Come spiega ilfattoquotidiano.it, in questo libro l’autore fa un elenco delle “inqualificabili e fraudolente pratiche per creare ogni genere di prodotto alimentare”.

Un libro nel quale l’autore di fatto chiarisce che nel regno dell’agroalimentare occidentale vige un solo credo: il profitto aziendale. E che per raggiungerlo, ovvero per comprare a prezzi sempre più bassi, si è disposti a tutto. Anche ad esempio a lasciare nel cibo escrementi di topo, segatura, pesticidi, coloranti, solventi, antibiotici e ormoni che stimolano l’appetito. Ad esempio nel libro di Brusset si parla dell’origano mescolato ad escrementi di ratto; di formaggi mescolati con acqua, latte in polvere, polifosfati, citrato di sodio e acido citrico e ancora di salumi gonfiati con polifosfati. L’autore mette in guardia anche delle marmellate che ci offrono a colazione negli alberghi.

Alla fine Brusset lascia un vademecum su come reagire di fronte a tutto ciò: preferire gli estratti naturali alle molecole artificiali, comprare prodotti interi ed evitare polveri e puree, evitare anche i prodotti a marchio dei distributori, controllare confezioni e date di scadenza e soprattutto comprare meno e comprare meglio perché è nei prodotti a prezzi stracciati che si trovano i rischi più alti.