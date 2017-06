Ai tempi della condivisione social di ogni emozione, viaggio, pensiero, è sempre più raro che qualcuno invii una cartolina per comunicare con i propri cari. Basta "postare" una foto e il gioco è fatto. L'antico rito del francobollo da incollare nei più svariati modi è ormai tramontato da un pezzo. E, infatti, le statistiche dicono che solo 1 italiano su 20 ne invia ancora dai luoghi di vacanza. Conseguenza di tutto ciò è un servizio postale sempre più inefficiente, con tempi di consegna ormai biblici, ma soprattutto è diventato quasi impossibile trovare in giro nelle nostre città le famigerate cassette postali dove un tempo imbucavamo lettere, pacchetti e, appunto, le mitiche cartoline.

Così succede che due librerie napoletane, entrambe col marchio Colonnese (storico editore e libraio partenopeo), nello specifico la Libreria Colonnese di via San Biagio dei Librai e l'antica sede della Libreria Colonnese di via San Pietro a Majella, entrambe nel cuore antico di Napoli, hanno deciso di installare per visitatoti e turisti due mail box dalle quali inviare a prezzi contenuti una cartolina delle meraviglie di Partenope.

Con l'obiettivo di schierarsi al fianco dei più romantici, che ancora preferiscono di armarsi di carta e penna e compilare a mano una cartolina da inviare ad amici e parenti dall'altra parte del globo. Questo il post su Facebook con cui è stata lanciata l'iniziativa

Ai romantici turisti che in questo periodo affollano le strade e i vicoli di Partenope non resta che altro che avvalersi della mail box dove imbucare le proprie missive con i più bei panorami di Napoli, Capri, Sorrento, oppure ricercando qualche bella immagine tra le sempre più ricercate cartoline elaborate da grafici professionisti e artisti.