Lo scrittore francese Gonzague Saint Bris è morto ieri in un incidente stradale all'età di 69 anni. Poco dopo la mezzanotte, la vettura su cui stava viaggiando al posto del passeggero si è schiantata contro un albero, vicino a Pont-L'Évêque, nel Calvados. Lo scrittore è morto all'istante, la donna che si trovava al volante è ricoverata in ospedale con gravi ferite su tutto il corpo. Con una nota, anche il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio al celebre autore scomparso

Per tutta la vita, Gonzague de Saint Bris non ha cessato di mettere in luce la singolarità e il genio del nostro Paese.

Un autore molto noto, dunque, al pubblico, soprattutto francese. Autore di romanzi, biografo, giornalista, Gonzague Saint Bris ha firmato diverse biografie di carattere storico, per cui era famoso. Nei primi anni duemila, raggiunse una certa notorietà con il suo libro ‘Les Vieillards de Brighton', con cui si aggiudicò nel 2002 il Prix Interallié. Famoso per la sua biografia di personaggi celebri come Enrico IV o Francesco I, grande amante del rinascimento e della sua arte.

Non a caso, infatti, Gonzague Saint Bris era con i suoi familiari uno dei proprietari del maniero di Clos Lucé, nella città di Amboise, in Francia. Il luogo è famoso per essere stata la residenza ufficiale di Leonardo da Vinci tra il 1516 e il 1519, dove il genio fiorentino morì.

Noto anche per il suo impegno come organizzatore culturale, aveva fondato il Festival letterario ‘La Forêt des livres' di Chanceaux-près-Loches, conosciuta come la ‘Woodstock della letteratura', aveva poi contribuito ad animare il Festival del cinema romantico di Cabourg. L'uscita del suo ultimo libro ‘Les Aristocrates rebelles‘ era prevista per fine agosto.