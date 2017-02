Un'assurda vicenda di negligenza e abbandono quella che arriva dalla città di Fontanet, nella Contea di Vigo nello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato trovato nella casa di famiglia in condizioni disperate e con un peso di appena sei chilogrammi. L'assurda scoperta da parte dei paramendici chiamati a intervenire sul posto dopo una chiamata di emergenza che parlava di u bimbo in crisi in arresto cardiaco. Quando sono arrivati sul posto con un'ambulanza, i sanitari non credevano ai loro occhi. Sul letto completamente paralizzato giaceva un bimbo vivo ma ischeletrito.

Il piccolo Cameron, a cui è stata diagnosticata una paralisi cerebrale, è stato immediatamente trasportato al più vicino ospedale ma è morto poco dopo. Dopo che le autorità sanitarie hanno allertato le forze dell'ordine, l'ufficio dello sceriffo della locale contea ha tratto in arresto quattro persone che vivevano in casa col piccolo: i due genitori adottivi, il figlio e la compagna d questo. Si tratta del 56enne Hubert A. Kraemer e della 53enne Robin Lee Kraemer, e del figlio di questi, il 33enne Chad Allen Kraemer con la compagna, al 30enne Sarah Beth Travioli. Tutti e quattro sono accusati di abbandono di congiunto minore con conseguente morte e rischiano fino a 40 anni di carcere. "Nei miei 26 anni in questo ufficio, non avevamo mai un bimbo ridotto come Cameron, la sua condizione era terribile, oltre il terribile", ha dichiaro ai giornali locali lo sceriffo della contea di Vigo, Greg Ewing.