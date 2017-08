A Milano Marittima l'aiuto cuoco è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza: da giorni versava di nascosto dei lassativi nell'acqua dello chef, suo superiore. I due avevano litigi continui sul lavoro, e il giovane ha pensato così di punire il suo capo. E' successo in un hotel molto conosciuto nella provincia di Ravenna, dove lavoravano lo chef bresciano, bersaglio dei soprusi, e l'aiuto cuoco 37enne di Crotone. Il giovane calabrese è stato indagato a piede libero dai carabinieri della locale stazione per lesioni aggravate continuate. I danni per lo chef sono stati evidenti: negli ultimi giorni non riusciva a svolgere il suo lavoro a causa di ripetuti malori e per una violenta dissenteria.