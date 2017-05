È a Zagabria con la madre la bambina di 8 anni, sottratta al padre a Mestre, Venezia, nella centralissima piazza Barche nella mattinata di sabato scorso. Dopo ore di apprensione, la piccola, straniera, è stata ritrovata sana e salva nella Capitale croata, dove si trovava insieme alla madre. Lo ha reso noto la Procura distrettuale antimafia della città della Laguna, sottolineando come la bimba non abbia subito alcun tipo di violenza. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata riconsegnata alla mamma da chi l'aveva rapita, probabilmente un conoscente dei genitori. Ma il giallo è tutt'altro che risolto: la Dda è, infatti, ancora al lavoro per capire la dinamica esatta di quanto accaduto e i motivi dietro questo gesto.

Tutto è cominciato con l'allarme del padre della bambina, un uomo dell'Est, che si trovava con lei a Mestre. Stando a quanto denunciato, un conoscente, approfittando di un suo momento di distrazione, durante il quale si era allontanato per fare una commissione, avrebbe preso con sé la piccola, che si trovava in una Peugeot 308 station wagon di colore scuro, scappando poi a bordo di quella stessa vettura. Poco dopo, sarebbe anche arrivata una richiesta di riscatto sul cellulare: "Dammi i diecimila euro o non la rivedrai". Gli accertamenti degli investigatori italiani hanno portato fino in Croazia, dove la piccola è stata trovata per fortuna sana e salva. Tuttavia, gli inquirenti dovranno ora accertare eventuali responsabilità in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.