La notizia che tutti temevano alla fine è arrivata: anche Eilidh MacLeod, 14 anni, è tra le vittime dell'attentato terroristico di lunedì alla Manchester Arena. La ragazza era segnalata tra i dispersi e il padre aveva lanciato una richiesta d'aiuto rilanciata dai giornali di tutto il mondo. Dell'adolescente, infatti, in un primo momento sembravano non esserci tracce. Ieri, però, al padre e alla madre è stata data la terribile notizia: "Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo provando", hanno detto i genitori.

Eilidh MacLeod risultava tra i dispersi. Successivamente la polizia ha comunicato che era stata trovata, gravemente ferita ma ancora viva, e ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Manchester. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo le lesioni erano eccessivamente gravi.

Delle 22 vittime dell'attentato terroristico Eilidh MacLeod è stata la diciottesima identificata. A soli 14 anni è una delle più giovani insieme a Saffie Roussos, otto anni, Nell Jones e Sorrell Leczowski, 14 anni, Olivia Campbell, 15, e Georgina Callander, 18 anni.