Paura alle porte di Bamako, dove in questi minuti è in corso un attacco terroristico contro un resort turistico non lontano dal centro della capitale del Mali. Secondo testimoni si tratterebbe del camping Kangaba, frequentato in larga parte da occidentali. Secondo la France press, dal luogo dell'attacco arrivano i boati di colpi di armi automatiche. Fonti ministeriali riferiscono che ci sarebbero due vittime e altre persone prese in ostaggio. Le forze di sicurezza hanno liberato tre maliani e quattro occidentali.

Il ministero dell’Interno maliano ha confermato l’assalto su Twitter. Il residence Kangaba è un complesso alberghiero costituito in larga parte da lodge di alto livello, con molte piscine e una rigogliosa vegetazione.

Al momento non è noto se vi siano state vittime. Testimoni raccontano anche di vedere salire una colonna di fumo. Sul posto, che si trova alla periferia della capitale lungo la strada in direzione di Segou, sarebbero intervenuti soldati dell'esercito del Mali e le forze francesi antijihadiste.

Il 20 novembre di due anni fa, un gruppo terroristico armato attaccò l'hotel Radisson Blu di Bamako, uno dei più lussuosi della capitale del Mali, prendendo ostaggi e uccidendo 20 persone.