in foto: immagine di repertorio

Un'anziana donna è morta nella sua abitazione nel rione Poggiofranco di Bari in seguito a un rogo divampato in casa. La donna, una settantottenne, al momento dell’incidente era sola in casa e la tragedia è stata scoperta solo a tarda notte, quando il figlio che viveva con lei è rientrato in casa e ha trovato il corpo carbonizzato di sua madre. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dal figlio, sono intervenuti uomini della sezione Volanti della questura, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Da quanto è emerso, il rogo potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento dell’impianto di ossigeno terapeutico che utilizzava per motivi di salute e dalla sua vicinanza a una stufa.

La donna ha tentato inutilmente di rifugiarsi in bagno – La pensionata, probabilmente investita da una fiammata, avrebbe tentato inutilmente di mettersi in salvo rifugiandosi nel bagno. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma ormai era troppo tardi. I medici quindi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della settantottenne. I vigili del fuoco hanno poi rimosso la bombola, che solo per un caso non è esplosa, e hanno messo in sicurezza l'abitazione. Sono in corso ulteriori accertamenti della polizia per far luce su quanto accaduto.