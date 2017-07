in foto: Incendio nel quartiere di East London (Twitter).

Ancora fiamme su un grattacielo a Londra. Dopo l'incendio scoppiato lo scorso mese sulla Grenfell Tower che ha fatto più di 80 di morti, tra cui anche i due fidanzati italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi, un altro rogo si è sviluppato domenica mattina sul tetto dell'edificio Bow Wharf, vicino Bethnal Green, nell'East London. A scatenare la paura tra i residenti pare siano stati, secondo le prime indiscrezioni, dei pannelli solari che hanno improvvisamente preso fuoco. I vigili del fuoco, circa 80, sono intervenuti subito, il che ha permesso di non registrare per il momento alcun ferito.

Nella struttura, che si trova in uno dei quartieri più ricchi della capitale britannica, si affaccia sul Regent's Canal, ed è in parte ancora in fase di costruzione. Ci sono attualmente cinque case e ben 19 appartamenti, venduti ciascuno alla cifra astronomica di un milione di sterline, ma nessuna risulta ancora abitata. Un testimone oculare dell'incendio ha detto alla stampa locale di "aver visto una parte del tetto prendere fuoco e l'altra cominciare a crollare, fin quando non sono intervenuti i pompieri che hanno provveduto a far rientrare l'allarme". Il panico è scattato tra i presenti, ma per fortuna è durato poco. "Ho visto una colonna di fumo alzarsi dalla mia abitazione – ha detto un altro testimone, che si trovava in un palazzo vicino -. Così mi sono precipitato in strada e ho aspettato i soccorsi".