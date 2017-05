La Lega Nord si prepara a celebrare le proprie primarie e il proprio congresso. Come da recente conferma diffusa dal Carroccio, il prossimo 14 maggio i militanti della Lega Nord sceglieranno il nuovo segretario federale del partito, decisione che poi verrà formalmente ratificata dal congresso il 21 maggio. Il Consiglio federale della Lega Nord ha infatti confermato che sia il segretario in carica, Matteo Salvini, sia lo sfidante Gianni Fava, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, hanno superato le mille firme necessarie per presentarsi. Durante la riunione del Consiglio federale, Matteo Salvini ha dichiarato di non essere intenzionato a fare nuovamente il segretario del Carroccio nel caso in cui non dovesse raggiungere un reale ampio consenso tra i militanti: "Non sono disponibile a fare il segretario della Lega con il 51%. Se alle primarie non raggiungo la cifra che ho in mente, al congresso di Parma faccio un passo indietro", ha spiegato Salvini.

Con Fava "sarà una bella gara, ma se non raggiungo l’80% torno a essere un semplice militante come ho fatto per 30 anni. La mia sfida è per l’egemonia nel campo del centrodestra. Se qualcuno ha nostalgia di una Lega al 3% in ginocchio da Berlusconi, si cerchi un altro segretario", sostengono fonti ben informate della Lega, riferendo le parole pronunciate dall'attuale segretario del Carroccio. Nel corso della giornata di ieri, inoltre, Matteo Salvini ha duramente punzecchiato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, reo di essersi congratulato con il neo-presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.

"Come si fa a fare un’alleanza con uno che è contento della vittoria di Macron? È in corso una operazione di sostituzione etnica del popolo francese, e toccherà anche all’Italia. In ogni caso, se resta il Consultellum a noi conviene correre da soli. Mi sembra che Berlusconi stia in pessima compagnia, perché la pensa come Renzi, Boldrini e i 5 stelle. Chi crede di fare l’Italia schiava di quest’Europa dalle regole assurde e dall’immigrazione incontrollata, si scordi pure l’alleanza con la Lega». Salvini è parso seccato per le critiche interne alla linea lepenista e sovranista che ha portato avanti negli ultimi anni: «Il nostro nemico è l’Europa, e Marine è l’alleata più preziosa che abbiamo. Questa è la mia linea", ha dichiarato ieri Salvini replicando all'intervista concessa da Berlusconi a Tgcom24.

A sostegno dello sfidante Gianni Fava si è schierato il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, da sempre apertamente avverso al corso salviniano del Carroccio, considerato troppo nazionalista e contrario ai principi fondanti della Lega. Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, invece, non si sbilancia ufficialmente nel sostenere un particolare candidato alla segreteria, ma commenta: "Le primarie saranno una grande operazione di democrazia che fa onore a Salvini che le ha volute. E’ molto interessante perché si confrontano due visioni che sono quelle della Lega, ma con accenti piuttosto diversi"

"Sono orgoglioso di aver guidato questo movimento negli ultimi tre anni, di averlo portato dal 3 al 13% e di aver finalmente ottenuto, dopo 20 anni di battaglie, il referendum per l’autonomia fiscale del Veneto e della Lombardia. Domenica mi auguro grande partecipazione alle primarie. Ogni militante potrà scegliere se riconfermarmi alla segreteria oppure no, ricordandosi chiaramente che l’avversario della Lega non è dentro ma è fuori", ha dichiarato Salvini a margine del Consiglio federale.