Stava riposando nella sua casa ad Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, all'estremità meridionale della penisola salentina, quando il suo letto ortopedico elettrico per disabili ha preso fuoco. È morta così nella notte di domenica 26 febbraio Antonietta Aleardi, di 87 anni. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il rogo si sarebbe sviluppato in seguito ad un corto circuito causato dal motorino elettrico del letto. Ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per fare chiarezza sulla tragedia. Le fiamme potrebbero essere state scatenate anche da una coperta termoelettrica che la vittima usava per ripararsi dal freddo.

La donna non era sola nell'abitazione di via Calabria al momento dell'incidente. Con lei, infatti, c'era anche la badante, di origine romena, che dormiva nella stanza accanto e che non ha riportato alcuna ferita o trauma. È stata quest'ultima ad accorgersi delle fiamme e ad allertare i soccorsi. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco, la signora Antonietta era già morta. Il corpo della vittima è stato intanto trasportato, secondo le prime informazioni, nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino a disposizione dell'autorità giudiziaria.