Un regalo per i 20 anni di matrimonio che va oltre ogni possibile immaginazione. La dimostrazione d’amore di Scott Chafian, americano della Virginia, nei confronti della moglie Cindy è un gesto meraviglioso e struggente. La donna è malata di rene policistico e per l’anniversario del ventennale delle loro nozze, l’uomo ha deciso di donarle un suo organo. Il trapianto avverrà proprio quel giorno: il 24 gennaio. Cindy soffre di una grave patologia che l’ha portata sotto i ferri già diverse volte. Da circa 2 anni è in dialisi e dall'anno scorso le sue condizioni sono molto peggiorate.

"E' devastante – racconta Scott al network Wtkr, come riporta la Cnn online – Mi sentivo impotente", aggiunge il marito che per questo ha deciso di fare qualcosa di davvero concreto: un gesto estremo di generosità, offrire alla partner uno dei suoi reni. Scott già sei mesi si era fatto avanti e le aveva offerto uno dei due suoi reni. Cindy però aveva rifiutato. Poi la situazione è precipitata e così ha deciso di accettare: "Ho toccato il fondo – dice la donna – L'ho guardato e gli ho detto ok, sono pronta".

A rendere ancora più toccante la drammatica storia è la data dell'intervento. "Per la prima volta mi sono abbandonata all'emozione e ho pianto", confessa Cindy che parla di "un regalo straordinario. Mi sta letteralmente donando la vita". Per sottoporsi a questa delicata operazione, marito e moglie non hanno potuto e non potranno lavorare per qualche tempo. Per questo motivo hanno fatto appello alla solidarietà di tutti e hanno aperto una pagina sul portale ‘GoFundMe'.