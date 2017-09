Chi è abituato a credere che sposarsi comporta spese ingenti e non sempre sostenibili per organizzare le nozze, dovrà ricredersi. Una coppia di giovani innamorato infatti è riuscita a dimostrare come fosse possibile sposarsi con appena 15 centesimi di euro. Come raccontano alcuni giornali locali, infatti, la coppia composta da un ragazza afghana di Kabul, Nabizada Fareesta, e un indiano del Punjab, Zahid Ali, si sono sposati evitando ogni spesa superflua e realizzando il loro sogno in India con un costo di appena 11 rupie, poco meno di 15 centesimi di euro.

I due, evitando ogni sfarzo e ogni ricevimento possibile, si sono semplicemente presentati davanti ad un religioso locale versando la quota prevista e dichiarandosi così ufficialmente amore eterno. È stato il coronamento adatto al loro amore fatto di semplicità. Sempre secondo quanto raccontano i media del posto, i due infatti si sono incontrati per caso durante il viaggio di lei nel Punjab. Un incontro che poi è evoluto naturalmente in un'amicizia profonda che più tardi si è trasformata in amore.