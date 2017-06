Da oltre quarant'anni, per la precisione sin dalla sua prima apparizione nel 1963, "La bohème" di Franco Zeffirelli è stato un punto di riferimento per intere generazioni di spettatori, riuscendo a coinvolgere una schiera lunghissima di interpreti prestigiosi. Potrebbe quasi compilarsi una storia della lirica della seconda metà del ventesimo secolo a partire dalla lettura dei nomi che compongono i cast di quest'opera nell'allestimento di Zeffirelli. Un appuntamento che è ormai un classico, dunque. E "La Bohème" non poteva mancare anche quest'anno per il debutto scaligero di Sonya Yoncheva, che dopo il trionfo proprio come Mimì al Metropolitan nel 2014 ha conquistato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo.

Accanto a lei un cast composto da affermati interpreti italiani. Rodolfo avrà la voce del tenore Fabio Sartori, già applaudito alla Scala nella Bohème diretta da Dudamel nel 2008, oltre che in numerosi titoli verdiani. Il baritono Simone Piazzola, di recente apprezzato alla Scala nel ruolo di Posa nel Don Carlo, interpreterà Marcello. Il baritono Mattia Olivieri, già nell’edizione de "La bohème" del 2015 oltre che ne "L’elisir d’amore" e quest’anno nel "Don Giovanni", sarà Schaunard, il basso Carlo Colombara, di recente alla Scala per "Anna Bolena", sarà Colline.

Sul podio Evelino Pidò, un direttore nato in seno all’Orchestra scaligera, la cui brillante carriera internazionale lo ha portato a dirigere regolarmente al Metropolitan di New York e in tutti i maggiori teatri europei.

Date, orari e prezzi delle recite.

mercoledì 7 giugno 2017 ore 20 ~ prima rappresentazione ~ fuori abbonamento

sabato 10 giugno 2017 ore 20 ~ La Scala UNDER30 G

martedì 13 giugno 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

giovedì 15 giugno 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

martedì 20 giugno 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

venerdì 30 giugno 2017 ore 20 ~ turno N ~ abbonamento week-end

mercoledì 5 luglio 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

lunedì 10 luglio 2017 ore 20 ~ fuori abbonamento

venerdì 14 luglio 2017 ore 20 ~ ScalAperta*

Prezzi: da € 230 a € 14

*Prezzi recita ScalAperta: da € 115 a € 7

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org