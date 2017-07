Elisa Tomellini, pianista e alpinista genovese, ha compiuto una impresa che ha avuto come suggestivo sfondo le Alpi. A quota 4460 metri sul ghiacciaio del Colle Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa, la pianista ha suonato un pianoforte a coda che era stato portato sul posto agganciato a un elicottero decollato da Gressoney- La Trinité, mentre la musicista si arrampicava verso la vetta. “Avevo molto freddo alle mani – ha raccontato la pianista-alpinista – ma non ci pensavo e muovevo le braccia. Il piano era un ghiacciolo. Devo dire che sono riuscita anche ad ispirarmi e a commuovermi come sempre. Ma non mi lamenterò mai più, in nessuna sala da concerto, se non è abbastanza calda”. Finora nessuno si era mai esibito a una simile altitudine con un pianoforte a coda e dopo un'ascesa per raggiungere una vetta prestigiosa. La straordinaria impresa di Elisa – resa possibile grazie al main sponsor 958 Santero e agli sponsor tecnici, Montura, Racer France , Neon Optics, Garmin e Grivel – diverrà un filmato i cui ricavati andranno in beneficenza a sostegno della Casa Famiglia nepalese dell’Associazione Sanonani.

“The Guardian” annovera Elisa Tomellini fra i più brillanti talenti di questa generazione di pianisti – Genovese di nascita, Elisa Tomellini ha cominciato a studiare pianoforte all’età di cinque anni sotto la guida di Lidia Baldecchi Arcuri. Ha proseguito la propria formazione con Ilonka Deckers-Kuszler a Milano e con Laura Palmieri a Verona; poi a sedici anni è stata ammessa alla prestigiosa Accademia Incontri col Maestro di Imola. Ha seguito inoltre numerose masterclass tenute da importanti maestri e ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Il quotidiano “The Guardian” ha definito Tomellini tra i più brillanti talenti della generazione di giovani pianisti. Da parte sua la pianista coltiva da sempre il sogno di portare la musica colta fuori dalle consuete sale da concerto. Un sogno che col concerto sul Monte Rosa è diventato realtà.