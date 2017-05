Quando ha saputo che il suo alunno 15enne era stato coinvolto in un grave incidente in bici perdendo l'uso della mano destra, lui ha subito iniziato a lavorare a un sistema per permettergli di poter svolgere i compiti e soprattutto gli esami di fine anno e alla fine ci è riuscito inventando uno strano aggeggio che ha costruito grazie alla stampante 3D. È la storia di James Wheldon, insegnante di tecnologia e progettazione alla Saint John Houghton di Kirk Hallam, nel Derbshire, in Inghilterra e del suo alunno di 15 anni Oliver Smith.

L'adolescente aveva peso l'uso della mano dopo che a seguito di un incidente in bicicletta aveva sbattuto contro una finestra ferendosi gravemente e danneggiando irreparabilmente due nervi nel braccio. L'innovativo dispositivo creato dal suo docente però ora gli permetterà di usare nuovamente entrambe le mani su una tastiera del computer e dunque gli consentirà di completare i percorso di studio con gli esami finali. Il dispositivo infatti si attacca a un sostegno che il 15enne deve indossare per i prossimi 18 mesi.

"Quando ho avuto l'incidente e prima di operarmi mi hanno detto che era molto probabile che avrei perso il braccio, per questo la prima gioia è stata quando sono uscito dalla sala operatoria e ho visto che il mio braccio era ancora lì" ha spiegato il 15enne, raccontando: "Poi la seconda sorpresa quando il mio insegnate mi ha detto che aveva un'idea per me, ha reso la vita molto più facile anche se è necessario un po' per abituarsi. È andato molto oltre quello che mi aspettavo da un insegnante"