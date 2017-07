L'amore non ha età recita un antico detto e a dimostralo ancora una volta è un normalissimo gesto di vita quotidiana, immortalato in una foto da un passante in un parcheggio di un fast food in un caldissimo giorno d'estate: un anziano uomo seduto in bilico sulla vettura con la portiera dell'auto lato passeggero aperta che imbocca la moglie, dandole del gelato. Un gesto di grande affetto che ha intenerito e attirato subito l'attenzione di un passante, il signore Brent Kelley, che ha deciso così di fare uno scatto col cellulare postandolo online dove in poco tempo è diventato subito virale.

La scena, avvenuta nella cittadina di Franklin, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti. "Ho portato i bambini in piscina e poi sulla strada per casa ci siamo fermati per prendere un gelato. Avevo appena preso il gelato quando mi sono reso conto di questo anziano uomo, seduto di fianco alla portiera della sua macchina, intento a imboccare con il cucchiaio sua moglie, anche lei sull'ottantina. Le ha messo un tovagliolo sopra e lentamente l'ha imboccata, il tutto con una temperatura intorno ai 37 gradi", ha scritto il 37enne statunitense, aggiungendo: "È stata una meravigliosa immagine dell'amore".