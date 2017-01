Una drammatica notizia arriva dalla Nigeria dove durante un'operazione militare dell'aviazione governativa un caccia ha bombardato per errore un campo profughi facendo una strage tra i civili. L'episodio è stato confermato da diverse fonti locali e dallo stesso esercito nigeriano. Secondo le prime notizie diffuse dalle agenzie internazionali, il raid aereo è avvenuto martedì mattina in un campo profughi nei pressi della città di Rann, nell'area di Kala/Balge, nello stato del Borno, zona da tempo teatro di scontri armati, anche violenti, tra l'esercito nigeriano e i miliziani islamisti di Boko Haram.

Il bombardamento sembra fosse diretto proprio contro i gruppo jihadista presenti nel nord est del Paese africano, al confine con il Camerun, ma qualcosa è andato storto ed è stato colpito il campo profughi che ospita proprio persone che scappano dalla violenza dei jihadisti. Secondo fonti di Medici Senza Frontiere, che opera sul posto, ci sono almeno 50 morti e oltre un centinaio di feriti, altre fonti invece parlano di oltre cento vittime. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi volontari della Ong medica e del Comitato internazionale della Croce Rossa.

"Nel raid alcuni civili sono stati uccisi. Stiamo ancora accertando il numero delle vittime" si è limitato a ha dichiarare invece alla Reuters il generale nigeriano Lucky Irabor, responsabile delle forze anti terrorismo dell'esercito nigeriano e delle operazioni contro Boko Haram. il militare ha sottolineato di aver dato il via libera alla missione sulla base di informazioni che parlavano di un raggruppamento di Boko Haram proprio nell'area. Il generale ha anche spiegato che è presto per sapere di che tipo di errore si è trattato assicurando però che l'aereo non ha volutamente preso di mira i civili e che sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

