in foto: Jeff Bezos, Ceo di Amazon (Getty).

È Jeff Bezos, Ceo di Amazon, l'uomo più ricco del mondo. Classe 1964, il capo del colosso mondiale di e-commerce è riuscito a scavalcare Bill Gates, al primo posto dal 2013 nella prestigiosa classifica stilata dal Bloomberg Billionaires Index, l'indice che valuta i maggiori patrimoni aggiornandoli quotidianamente al ritmo delle quotazioni di Borsa. Decisiva per lo storico sorpasso la volata dei titoli di Amazon a Wall Street, con un patrimonio che ha superato la soglia di 90 miliardi di dollari, quella detenuta dal fondatore di Microsoft. Il nuovo paperone ha il 17% dell'azienda di Seattle, le cui quotazioni sono salite dall'inizio del 2017 del 40%, arricchendolo di ulteriori 24,5 miliardi di dollari. Così, da gennaio, non è stato per lui difficile scalzare prima il patron di Zara Amancio Ortega e l'investitore Warren Buffett e poi nelle ultime ore Gates.

Nato ad Albuquerque, New Mexico, 53 anni fa, Bezos ha iniziato la sua carriera vendendo libri online dal garage di casa sua, dopo la laurea all'Università di Princeton. Era il 1994 quando nasce Amazon. Quattro anni più tardi è nominato persona dell'anno dal settimanale Time. Da allora la sua creatura è cresciuta sempre di più, arrivando a diventare il più grande supermercato digitale del mondo. La sua fortuna è lievitata sull’onda della corsa del titolo Amazon grazie alla quale il patrimonio è aumentato di 70 miliardi negli ultimi cinque anni, con un balzo di 45 miliardi solo negli ultimi due anni. Inoltre, il primato viene raggiunto il giorno dopo un altro record: per la prima volta Amazon ha raggiunto la capitalizzazione di 500 miliardi di dollari.