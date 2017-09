Era ospite di alcuni amici Lorenza Trevisan quando accidentalmente è caduta dalle scale ed ha battuto la testa a terra: dopo dieci giorni di ospedale la donna è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate. L'insegnante, di Azzano Decimo (Udine) ma residente a Fontanafredda, si è spenta all’ospedale di Udine dopo un grave seppur banale incidente domestico che le aveva provocato emorragie gravissime.

L'inizio della fine la sera del 23 agosto quando, a casa di amici, Lorenza cadde dalle scale. Venne subito soccorsa e poi ricoverata al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, per essere poco dopo trasferita all’ospedale di Udine in seguito al peggioramento delle sue condizioni. Le lesioni che aveva riportato nell’incidente tuttavia erano troppo gravi, e Lorenza non ce l’ha fatta. Lascia il marito Roberto e due bambini di 5 e 8 anni, oltre ai suoi piccoli allievi della scuola per l’infanzia della frazione di Villadolt, a Fontanafredda. “Era una mamma fantastica, una amica e sorella, aperta e disponibile e una grande maestra, dedita alla sua professione con amore e passione”: con queste parole l’hanno ricordata al Gazzettino le sue colleghe insegnanti dell’Istituto comprensivo Montalcini di Fontanafredda.