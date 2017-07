in foto: Incidente stradale in India, morti pellegrini in viaggio (Twitter).

Tragico incidente stradale in India, dove alle prime luci di domenica mattina un autobus con a bordo un numero imprecisato di pellegrini si è ribaltato, precipitando in un burrone profondo 45 metri nella regione del Kashmir. Il bilancio è al momento di 16 morti e 30 feriti, dei quali almeno 19 in condizioni critiche, ma il il numero potrebbe ancora salire. I passeggeri si stavano recando al santuario hindu di Amarnath, situato in una grotta nell'Himalaya. Le forze dell'ordine, insieme ad alcuni cittadini, si sono subito attivate per prestare soccorso ai sopravvissuti e per coordinare le operazioni di recupero dei corpi. Cordoglio per le vittime è stato espresso anche dal Primo Ministro indiano, Narendra Modi, che su Twitter ha detto di essere in preghiera per quanti sono coinvolti nel terribile incidente.

Le forti piogge cadute nella zona hanno reso le strade insicure, hanno detto le autorità, e questa potrebbe essere stata la causa del ribaltamento del mezzo. Inoltre, alcune frane sono avvenute lungo la strada che collega Srinagar, il capoluogo del Kashmir indiano, con il resto del Paese. L'India si conferma così un vero e proprio incubo per chi viaggia su strada: ogni anno si registrano oltre centomila morti per incidenti, a causa non solo delle cattive condizioni meteorologiche ma anche di quelle del manto stradale e della guida senza scrupoli dei suoi cittadini.