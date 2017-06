"La mamma aveva avvolto la testa della bambina in un asciugamano bagnata, la stava tenendo fuori dalla finestra per non farla respirare fumo e urlava per chiedere aiuto perché l'appartamento era pieno di fumo. A quel punto, intorno alle 2 del mattino, è accorso un uomo che ha urlato: ‘La lanci, la prenderò' ". Così uno dei testimoni del terribile rogo che ha distrutto la Grenfell Tower di Londra racconta il gesto eroico di un uomo che ha salvato una bimba di sette anni dalle fiamme afferrandola al volo dopo che la madre l'aveva lanciata dal quinto piano del grattacielo incendiato.

La bambina, seppur scioccata, è sopravvissuta alla caduta da un'altezza di circa cinquanta metri mentre la mamma purtroppo è tra i dispersi e si teme possa essere una delle vittime della terribile tragedia. L'uomo che ha salvato la vita alla bambina è un residente della zona che è accorso sotto al grattacielo quando ha visto le fiamme ma è stato identificato solo con il nome di Pat.

L'uomo è stato ripreso in alcuni scatti successivi al momento del salvataggio mentre tiene abbracciata la bambina seduto sotto un albero. "I cuori di tutti i presenti di sono fermati quando la bimba è sta lanciata, ma Pat è riuscito ad afferrarla perfettamente come una palla da rugby appoggiandola al petto" ha raccontato ai media locali un altro dei presenti quella terribile notte . La piccola è stata poi soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale senza lesioni serie.