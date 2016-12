Lui si chiama Michael Brown, è un bambino di appena 4 anni e finalmente trascorrerà un Natale degno di questo nome: dopo essere stato affidato per un lungo periodo ai servizi sociali di Phoenix, in Arizona, ha trovato una famiglia con i requisiti necessari per adottarlo. Tara Montgomery, una giovane mamma che aveva già altre due figlie, ha deciso di prendersi cura di lui ed ha avviato tutte le pratiche necessarie per richiederne l'adozione: "Michael è il bambino più semplice, divertente e felice che io conosca – ha raccontato la donna – Al mattino quando si sveglia, dice ‘Sono così felice'".

"Sono una madre single, non avevo intenzione di adottare ma solo di aiutare bambini in difficoltà" ha raccontato la signora Montgomery. Quando la donna ha appreso che per Michael era venuta meno la possibilità di ricongiungimento con la madre biologica, non ci ha pensato su due volte prima di avanzare la pratica di adozione. Quel bimbo era ormai entrato a far parte della sua famiglia a tutti gli effetti e non sarebbe mai stata capace di "restituirlo" ai servizi sociali. Così Michael, dopo 832 giorni trascorsi in affidamento ai servizi, senza una famiglia degna di questo nome né una casa vera, finalmente quest'anno potrà festeggiare il Natale con mamma Tara e le sue due sorelle Dezhlanna e Jordae che sui social network hanno condiviso la loro gioia per il nuovo arrivato. "Tutto questo è bellissimo" hanno scritto su Twitter.