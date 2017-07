Justin Morrice è un padre canadese che ha rischiato di perdere la figlia Annabelle di appena 10 mesi e ha raccontato quanto gli è accaduto su Facebook. Dopo aver dato da mangiare alla piccola, ha lasciato un formaggino sul vassoio del seggiolone della bimba. "Sono passati esattamente 10 secondi: mi sono girato per risciacquare la sua ciotola nel lavandino … quando sono tornato da lei, sembra che stesse cercando di piangere, ma dalla bomba non usciva nessun suono!", ha scritto l’uomo su Facebook. Justin si è presto accorto che la bambina non riusciva più a respirare. “Ho provato a girarla e a schiaffeggiarla (come ci è stato insegnato), ma non succedeva nulla. Le labbra le sono diventate blu … “ L’uomo a quel punto ha pensato che la “figlia stava per morire tra le mie braccia”.

Così ha deciso per un tentativo estremo: le ha messe le mani sulla gola e ha schiacciato. “Ho sentito il suono più bello del mondo… il suo pianto” scrive Justin. Annabelle fortunatamente si è salvata, ma i genitori avrebbero dovuto leggere meglio le avvertenze dell’etichetta di quel formaggino. In effetti, nella confezione era scritto a chiare lettere che il contenuto rimasto andava gettato via cinque giorni dopo l’apertura così da evitare che i formaggi diventassero simili alla gommapiuma e quindi in grado di soffocare la piccola. Justin nel suo post su FB chiarisce che non sta tentando di "degradare Gerber [la marca di formaggini acquistati] in ogni modo". Piuttosto, il suo obiettivo è sensibilizzare i genitori “più pigri” ai pericoli che possono arrivare anche dal cibo e assicura la sicurezza dei bambini.